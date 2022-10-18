«Дом зашатался, задребезжало все»: жильцы дома о крушении самолета в Ейске Жители загоревшегося в Ейске дома рассказали о подробностях произошедшего

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Жители многоэтажного жилого дома в Ейске, на который накануне упал военный самолет, рассказали РИА Новости подробности о случившемся. По словам одной из женщин, в момент крушения летательного средства дом буквально зашатался, и вокруг все задребезжало. После этого в квартире у нее произошло задымление.

Дом зашатался, задребезжало все, с потолка все полетело. Потом начало взрываться что-то. Потом пошло задымление. Эвакуировали быстро, — поделилась жительница дома.

Другой жилец признался, что вылез из окна по газовой трубе, чтобы спастись от пожара. Он проживал на втором этаже, поэтому эвакуация не доставила ему проблем.

Еще одна женщина, которая проживает на девятом этаже, рассказала, что видела самолет в момент его крушения. После этого послышался громкий шум и взрывы, и жильцам пришлось в экстренном порядке эвакуироваться.

Я живу на девятом этаже. Сидела как раз лицом к лоджии. Видела, как мимо моих глазах промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила, и услышала уже грохот, и взрывы. И тут же нам объявили, что всем спускаться, эвакуироваться. Все жильцы сами вышли, — сказала она.

Вечером 17 октября Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во двор многоэтажного жилого дома. Его пилоты успели катапультироваться. По предварительной информации, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, включая троих детей. 68 жильцов удалось спасти, эвакуированы — свыше 360.