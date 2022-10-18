Жильцам уцелевших подъездов дома в Ейске разрешили вернуться в квартиры Губернатор Краснодарского края Кондратьев: жильцы уцелевших подъездов дома в Ейске могут вернуться в квартиры

Фото: kondratyevvi/vk.com

Жильцы уцелевших подъездов дома в Ейске, на который упал военный самолет Су-34, смогут после 18:00 вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи с пострадавшими. Он уточнил, что это могут сделать жители семи подъездов.

На штабе доложили, что конструктивные особенности дома не претерпели изменений, которые могли бы повлиять на безопасность людей. Поэтому мы пришли к решению — сегодня с 18:00 жильцы первого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого подъездов могут возвращаться в свои квартиры, — сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что ситуация по центральной части дома — второй, третий и четвертый подъезды — требует уточнения. Он отметил, что завтра планируется провести еще один оперативный штаб по аварийно-восстановительным работам.

Важно понимать, насколько перекрытия и иные конструктивные особенности там претерпели изменения. Так как эта часть дома соприкасалась с самолетом, там была высокая температура и могут быть серьезные повреждения, — подытожил Кондратьев.

Ранее Кондратьев сообщил, что на восстановление поврежденной после падения Су-34 части дома в Ейске потребуется до пяти месяцев. Он также добавил, что поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены, сам дом подлежит восстановлению.

Вечером 17 октября Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во дворе многоэтажного жилого дома. Его пилоты успели катапультироваться. Как заявили в Минобороны России, военный самолет потерпел крушение из-за возгорания одного двигателя при взлете. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Как сообщили в СКР днем 18 октября, причиной падения военного учебного истребителя, вероятнее всего, послужила техническая неисправность самолета. Крушение следователи ведомства квалифицировали как нарушение правил полетов. Согласно последним данным, число жертв составило 15 человек, еще 26 пострадали.