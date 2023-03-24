Жестоко избивший жену в лифте житель Уфы объяснил свой поступок Житель Уфы объяснил избиение жены в лифте приступом ревности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина из Уфы, жестоко избивший свою жену в кабине лифта, объяснил поступок тем, что немного приревновал возлюбленную, сообщает Telegram-канал SHOT. Уфимец рассказал, что такое произошло впервые, и он не является «драчуном». Пара уже помирилась, при этом девушка призналась, что шокирована таким вниманием общественности к инциденту.

Семья, так скажем... Не назову нас неблагополучными. Да, ссоры есть, но не такие, чтобы до такого доходило. <...> Я сам не драчун, — сказал мужчина.

Пострадавшая подтвердила, что раньше муж никогда ее так сильно не бил, а случившееся объяснила тем, что в тот вечер оба выпили. А синяки на лице, по словам девушки, появились из-за увеличения губ.

Мы сидим дома, у нас все нормально. К нам вчера один раз приезжали участковые, мы написали отказ, все разрулили. Там сейчас так все раздувают, что я чуть ли не при смерти лежу, еще что-то... Просто... Мы в шоке, — сказала пострадавшая.

Ранее видео избиения женщины с камер наблюдения в подъезде дома появилось в Сети. На кадрах видно, как мужчина подошел к жене, ожидавшей лифта, свалил ее с ног, взял за волосы и затащил в кабину, где продолжил избивать и вылил на ей голову кофе. Тревогу подняли соседи, услышавшие шум.