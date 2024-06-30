Жесткое столкновение мотоциклиста с иномаркой в Петербурге попало на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Санкт-Петербурга произошло жесткое столкновение мотоцикла и иномарки, передает 78.ru. Судя по опубликованным кадрам, на Литейном проспекте байкер сильно разогнался, а водитель Hyundai не захотел его пропустить.

В результате столкновения мотоциклист потерял управление и упал на дорогу. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее столкновение автомобилей ВАЗ и Ford произошло на улице Полбина в Москве. В пресс-службе столичной прокуратуры рассказали, что в результате аварии травмы получили мужчина и женщина 1997 года рождения, их госпитализировали. Оба пострадавших находились в автомобиле ВАЗ. Причиной аварии стало то, что водитель отечественного авто не соблюдал дистанцию.

29 июня МВД России по Карелии сообщило о столкновении пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Беломорском районе республики. В результате аварии пострадали восемь человек, их доставили в больницу.

Днем ранее в Чебоксарах водитель отвлекся и наехал на 37-летнюю женщину с двумя детьми двух и восьми лет, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу. Мужчина вызвал скорую пострадавшим, их доставили в больницу. Освидетельствование показало, что автомобилист был трезв.