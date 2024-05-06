Жесткое столкновение грузовика с шиномонтажкой попало на видео В Мордовии большегруз с толкнулся с легковушкой и влетел в шиномонтаж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мордовском поселении Ромоданово фура влетела в шиномонтаж, передает «Вечерний Саранск - Медиа». Водитель большегруза выложил в соцсетях видео с моментом ДТП. Также в Сети появилось видео с камер внешнего наблюдения с моментом столкновения.

Видеорегистратор при столкновении с кирпичной стеной вылетел через разбитое окно большегруза. Инцидент произошел ранним вечером 5 мая. Причиной аварии стало то, что водитель легкового автомобиля не уступил дорогу грузовику.

Портал «ProГород» пишет, что водитель сломал ногу. На место аварии оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сайт «Русские дороги» отмечает, что молодой водитель легковушки не пострадал, как и его юная пассажирка.

Ранее на юго-востоке Москвы опрокинулся мусоровоз. Отходы, которые перевозил грузовик, оказались на проезжей части. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте на полосе в область рядом с Кузьминским кладбищем.

До этого в Санкт-Петербурге водитель КамАЗа погиб под колесами собственного рабочего автомобиля. При разгрузке щебня мужчина забыл поставить грузовик на ручник. Водитель вышел из кабины, после чего транспортное средство начало двигаться вперед.