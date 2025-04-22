Жесткое ДТП заблокировало трассу М-11 Два грузовика и легковушка столкнулись на М-11

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два грузовика и легковое авто столкнулись на трассе М-11 в районе 194-го километра в Тверской области, сообщили в МЧС Тверской области. От удара произошло возгорание, в результате чего транспортные средства объяты пламенем. Движение в сторону Москвы перекрыто, поэтому для водителей организован объезд на 208-м километре автодороги М-10.

В ведомстве добавили, что на месте работают спасатели. Они ликвидируют последствия ДТП. Там также отметили, что в результате столкновения пострадали два человека. Telegram-канал Baza пишет, что причин столкновения может быть две: эпилептический приступ у одного из водителей или отлетевшее колесо. В Управлении МВД России по Тверской области пока не комментировали произошедшее.

До этого в Санкт-Петербурге на КАД фура, перевозящая пиво, столкнулась с легковым автомобилем. Банки с пивом, вывалившиеся наружу, заняли три полосы движения на внутреннем кольце КАД и образовали пробку.

Ранее четыре человека погибли при наезде цементовоза на несколько легковых автомобилей в Апастовском районе Татарстана. ДТП произошло на участке дороги Казань — Буинск — Ульяновск. В полиции рассказали, что водитель Foton не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, Lada, КамАЗ и Opel.