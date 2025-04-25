Жесткие облавы на неонацистов прошли в российском городе В Екатеринбурге силовики провели рейды по поиску неонацистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге силовики провели операцию по выявлению местных жителей, придерживающихся неонацистских взглядов, пишет URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У задержанных нашли множество ножей, кастетов и предметов с нацистской символикой, а также оружие.

В преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне интенсивность проведения подобных мероприятий в регионе значительно повысится, — уточнил источник.

По статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики) были привлечены 24-летний Денис Ю. и 20-летний Никита С. Суд назначил им по 14 суток ареста.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга провели рейд по хостелам, которые занимались фиктивной регистрацией мигрантов. В одном из подобных заведений неоднократно менялись номинальные владельцы, однако схема незаконного бизнеса оставалась одной и той же.

В Петербурге до этого полиция устроила масштабный рейд по местам проживания цыган. Мероприятие было организовано в связи с поимкой группы карманных воров соответствующей этнической принадлежности. В ходе обысков в поселке Александровская правоохранители изъяли 100 граммов различных наркотических веществ.