Жертва домогательств психолога ответила на его слова о виновных с Запада Жертва психотерапевта из Петербурга: ему не отмыть репутацию

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Петербургский психолог и экс-соучредитель Ассоциации травматерапевтов Вячеслав Яковлев, которого более 60 девушек обвинили в харассменте, заявил, что к этому причастны активисты из-за рубежа. Однако, по словам одной из пострадавших, он воспользовался запрещенным приемом и начал «совершенно голословно» обвинять инициативную группу и пострадавших в сговоре и прозападной позиции на фоне большого количества жертв, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ему уже не отмыть репутацию после всего, что он совершил, слишком много пострадавших и доказательств. Очень жаль, что человек, который преподавал курс по терапии принятия и ответственности, оказывается, не знал значения слова «ответственность», — подчеркнула одна из пострадавших.

Сам Яковлев заявил, что речь идет о лицах из других стран, которые хотят помешать работе ассоциации.

Я выхожу к активистам — мне не отвечают. Моя догадка, учитывая, что многие активисты живут где-то за рубежом — это Будапешт, Аргентина, другие страны. У меня догадка, что кому-то совершенно не хочется, чтобы мы продолжали работать, — пояснил психолог.

Яковлев уже обратился в этический комитет «одной из самых уважаемых психологических ассоциаций», а также намерен подать заявление в Следственный комитет. По его словам, он получил сообщения поддержки более чем от 300 коллег, которые не верят обвинениям.