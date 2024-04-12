Жену блогера Портнягина отпустили после длительного допроса в СК Жену блогера Портнягина отпустили после допроса в СК длительностью 15 часов

Фото: Социальные сети

Дмитрий Портнягин

Жену блогера Дмитрия Портнягина Екатерину 15 часов допрашивали в подмосковном управлении Следственного комитета по делу о неуплате налогов, сообщил в Telegram-канале ее муж. Он подчеркнул, что это был сложный день, но самое главное, что все «именно так» закончилось. По его словам, Екатерину отпустили.

Мы приняли решение в экстренном режиме закрыть все штрафы и пени досрочно, не дожидаясь решения суда. Катю отпустили из Следственного комитета домой спустя 15 часов, — написал Портнягин.

Он также поблагодарил подписчиков за поддержку. Блогер пообещал ответить на их многочисленные вопросы на следующий день, когда будет стабильна связь.

Ранее стало известно, что Следком Московской области заподозрил Портнягина и его жену в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем в 2018-2020 годах. Сумма нанесенного государству ущерба оценивается в 124 млн рублей.

Адвокат Сергей Жорин допустил, что Дмитрию Портнягину вряд ли удастся избежать ответственности после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов. По его словам, за последние годы Федеральная налоговая служба (ФНС) активно взялась за проверку блогеров-миллионников и бизнес-коучей.

Появление Дмитрия Портнягина в зоне проведения спецоперации на фоне информации об уголовном преследовании похоже на попытку обелить репутацию, предположил сенатор Айрат Гибатдинов. По его мнению, подобные действия не помогут реабилитироваться, а россияне уже давно раскусили лживость «красивой жизни» инфобизнесменов. Главное, чтобы это было искренне и честно, а не очередная игра на публику с целью наживы, считает парламентарий.