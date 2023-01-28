Женщину с сыном в Удмуртии зарубили топором и сожгли за две тысячи рублей

Двое жителей Удмуртии зарубили топором женщину и ее 12-летнего сына при попытке забрать долг в две тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «112». После этого они сожгли тела убитых. Мужчины задержаны, им грозит пожизненное лишение свободы.

По данным авторов, женщина одалживала у мужчин деньги, но не могла их вернуть. Они пробрались к ней в дом через окно и в очередной раз потребовали две тысячи рублей, но женщина ответила, что денег у нее нет. После этого один из мужчин разрубил ей голову топором. Услышав шум и крики, навстречу убийцам прибежал 12-летний сын женщины, его также зарубили. Тела преступники отнесли в баню, накрыли матрасами и сожгли. Позднее их нашли по горячим следам.

Ранее в Ростове-на-Дону полицейские задержали 19-летнюю местную жительницу, которая с топором напала на другую девушку в здании местного училища. Как полагает следствие, подозреваемая взяла топор с пожарного щита и нанесла удар по голове 17-летней девушке. Как отметили в СК, нападение произошло «на почве личных неприязненных отношений».

До этого сообщалось, что на севере Москвы квартирант убил арендодателя, когда тот приехал за оплатой. Жертвой 20-летнего Сергея Штыркова оказался 54-летний Николай Блаженнов. Обвиняемого в совершении преступления объявили в розыск.