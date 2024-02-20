Женщину с пробитой головой нашли на пляже в южном российском городе СКР: в Сочи задержали мужчину по подозрению в убийстве женщины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Адлерском районе Сочи мужчина в ходе ссоры избил знакомую ему женщину, а потом добил ее ударами камня по голове, тело убитой нашли на пляже, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Предположительно, причиной конфликта стали оскорбления 46-летней гостьи в адрес 58-летнего хозяина дома.

В ходе конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками по лицу женщины, а после перенес ее на улицу и несколько раз ударил камнем по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму. После совершенного преступления злоумышленник скрылся, — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Предполагаемый злоумышленник задержан. На допросе мужчина дал признательные показания, ему изберут меру пресечения. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный — уроженец Таджикистана.

Ранее пожилая жительница Омска напала на спящего девятилетнего внука с молотком. По информации Telegram-канала SHOT, женщина избила мальчика, пока родители готовили завтрак в соседней комнате. Ребенка успели доставить в реанимацию. Взрослые услышали странные звуки из спальни. Зайдя туда, они обнаружили бабушку с молотком, которая уже устроила расправу над внуком. Родителям удалось отобрать у нее инструмент и вызвать скорую. Пожилая женщина при этом попыталась ранить ножом и прабабушку пострадавшего мальчика.