Женщину с изрезанным лицом обнаружили в горящей квартире в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции обнаружили женщину с изрезанным лицом, выбежавшую из горящей квартиры в Петергофе, сообщает издание «Фонтанка». Пострадавшая рассказала, что ее ранил знакомый, скрывшийся с места инцидента. Предполагается, что он мог устроить пожар в квартире, чтобы скрыть следы преступления. Позднее подозреваемый был задержан.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 2 октября, на Самсониевской улице в Петергофе. Местный житель обратился в полицию, заявив, что из парадной жилого дома выбежала женщина с многочисленными ранениями. За ней выбежал мужчина, вооруженный ножом. Прибывшие на место вызова сотрудники полиции нашли пострадавшую, а также заметили задымление в ее квартире. В ходе опроса женщина рассказала, что ее ранил знакомый. Полицейские задержали его на Чичеринской улице, вычислив по шаткой походке, неопрятному внешнему виду и другим особым приметам. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали резаные раны лба, щеки и руки, а также сотрясение.

Как сообщалось ранее, житель Барнаула убил и изуродовал тело своей возлюбленной из чувства ревности. По версии следствия, мужчина заманил женщину в заброшенное здание, после чего убил ее и отрезал грудь. Подозреваемого задержали на следующий день, ему грозит до 20 лет лишения свободы.