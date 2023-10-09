Женщину с больным ребенком заставили мыть пол в больнице под Волгоградом V1: сотрудники больницы в Дубовке заставили женщину с больным ребенком мыть полы

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Мать двухлетней девочки была вынуждена убираться в коридоре больницы после того, как ее дочь стошнило в очереди к оториноларингологу, сообщает V1.RU. По информации издания, инцидент произошел в Центральной районной больнице Дубовки Волгоградской области. Региональный комитет по здравоохранению уже пообещал разобраться в ситуации.

Как рассказала изданию женщина, когда ребенку стало плохо, на помощь вызвались только посетители. Медсестры, по ее словам, проигнорировали просьбы, а уборщица отвела ее в туалет и вручила ведро с тряпкой. В больнице не нашлось даже швабры.

Девочки, которые сидели рядом, дали салфетки, помогли, чем могли, а я начала просить помощи у медсестер. Тем более кабинет был рядом с регистратурой. Никто из медработников мне не помог, а уборщица вообще сказала, что сейчас я сама тут буду все убирать, — рассказала мать ребенка.

Ранее в одном из роддомов Новосибирска новорожденная девочка упала вниз головой на бетонный пол, получив переломы черепа. Сначала врачи заявили, что ЧП случилось из-за стремительных родов. После того как делом занялся лично председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, была проведена экспертиза, результаты которой обескуражили родителей ребенка. Теперь специалисты утверждали, что переломы правой и левой теменных костей и гематому теменно-затылочной области девочка получила еще в родовых путях.