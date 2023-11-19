Огромная упавшая вывеска придавила женщину возле ТЦ в Новокузнецке SHOT: женщина получила травмы после обрушения вывески ТЦ в Новокузнецке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина получила серьезные травмы, после того, как в Новокузнецке в Кемеровской области на нее рухнула многометровая вывеска Торгового центра «Сити Молл», сообщает Telegram-канал SHOT. На помощь пострадавшей пришли очевидцы, которые коллективно подняли обрушившийся, предварительно из-за сильного ветра, элемент декора и аккуратно перенесли женщину в сторону.

Ранее сообщалось, что Кемеровскую область и Алтайский край в ночь на 19 ноября накрыли ураганы. В ряде городов и населенных пунктов срывало крыши с домов, падали деревья, а также повреждения получила инфраструктура города. Повреждения получили также автомобили и остановки общественного транспорта. В Алтайском крае несколько населенных пунктов остались без электроэнергии.

В ноябре суд города Гуково Ростовской области приговорил ведущего специалиста местного управления ЖКХ к двум годам тюрьмы за смерть женщины, на которую упало старое дерево. Чиновница обвинялась в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Ранее спасатель и преподаватель первой помощи Павел Ильин рассказал, что если человек потерял сознание, не дышит или был серьезно травмирован, он нуждается в первой помощи. По его словам, в соответствии с законодательством первая помощь оказывается, если произошел несчастный случай, человек получил травмы и таким образом находится в состояниях, которые могут угрожать его жизни и здоровью.