Женщину чуть не прибило дорожным знаком при ДТП в Тульской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тульской области Lada Priora протаранила Lada XRay на перекрестке и снесла дорожный знак, который упал прямо перед женщиной у пешеходного перехода, сообщает Telegram-канал SHOT. Момент ДТП попал на видео.

На кадрах видно, как автомобиль задевает легковушку на перекрестке, от удара Lada Priora вылетает с проезжей части и сносит дорожный знак, который падает прямо перед женщиной-пешеходом. Она чудом успевает увернуться.

Как уточняет канал, ДТП произошло в Узловой на перекрестке улиц Гагарина и Беклемищева. По предварительным данным, никто из водителей серьезно не пострадал.

В июле в Москве водитель чудом выжил в массовом ДТП, которое попало на видео. Из-за поломки автомобиля он остановился прямо посреди МКАД, вышел из салона, после чего в его машину тут же один за другим врезались две легковушки. На кадрах видно, как водитель дважды сумел увернуться и выбрался из-под потока машин, выбежав на обочину.

В том же месяце на западе Москвы столкнулись люксовый Bentley, автомобиль Volkswagen и грузовик. В результате аварии пострадали двое детей и женщина. На кадрах с места ДТП запечатлели Bentley c разбитым кузовом и отвалившимся бампером.