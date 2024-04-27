Россиянке удалили внутренние органы во время родов В Кузбассе против медиков завели дело из-за удаления органов у роженицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о халатности в отношении медиков перинатального центра, которые удалили внутренние органы у женщины во время родов, сообщает пресс-служба центрального управления Следственного комитета России. Пациентка считает, что врачи пренебрегли тем, что плод слишком большой, и отказались от кесарева сечения.

В средствах массовой информации сообщается, что жительнице города Кемерова в процессе родоразрешения вследствие осложнений удалили внутренние органы. Женщина полагает, что это стало возможным в результате ненадлежащего оказания ей медицинской помощи, — сказали в пресс-службе СКР.

NGS42.RU рассказывает, что с иском против медучреждения выступила 40-летняя местная жительница. Прошедшие роды были для нее шестыми и протекали без осложнений. Но плод был слишком большим, и женщина рассчитывала, что ей сделают кесарево сечение. По ее утверждению, врачи торопились закрыть смену и начали искусственно вызывать роды.

Во время родов у пациентки разорвалась матка, и медикам пришлось удалить несколько органов репродуктивной системы. В результате женщина больше не сможет рожать.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ведется уголовное расследование о причинении вреда ребенку во время родов. Мальчик получил паралич обеих рук.