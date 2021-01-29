Женщине стало плохо на несанкционированной акции в Иркутске

https://static.news.ru/photo/3682beee-639e-11eb-a1cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Незаконная акция в поддержку Алексея Навального завершилась в Иркутске у здания правительства. Полиция задержала несколько человек. Мероприятие началось в 12:00 по местному времени (7:00 мск). Его участники собрались в центре города на улице Урицкого.

Пешеходную улицу с обеих сторон оцепили силы Росгвардии и ОМОН. Небольшие группы протестующих через соседние кварталы шли к зданию региональных властей, пишет РИА Новости. При задержании граждане не оказывали сопротивления стражам порядка, столкновений также не было. Одной гражданке стало плохо. Она упала на землю. Через несколько минут её госпитализировали.

Женщине 69 лет. У неё поднялось давление, его стабилизировали. Позвонили сыну. Он забрал её домой из реанимобиля, — рассказали собеседники портала.

Первые несогласованные митинги в поддержку блогера прошли в российских городах 23 января. Полицией были задержаны более четырёх тысяч человек. Среди них оказались более 300 несовершеннолетних. Расследуется 21 уголовное дело, включая хулиганство, насилие по отношению к полицейским, нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов приходят в кафе, расположенные в центре Москвы, и требуют отключить доступ к Wi-Fi для гостей 31 января, когда планируется проведение акции в поддержку политика Алексея Навального. Силовики приходят в заведения в штатском, предъявляют служебные удостоверения и просят поговорить с управляющим.