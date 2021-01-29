Женщине стало плохо на несанкционированной акции в Иркутске

Незаконная акция в поддержку Алексея Навального завершилась в Иркутске у здания правительства. Полиция задержала несколько человек. Мероприятие началось в 12:00 по местному времени (7:00 мск). Его участники собрались в центре города на улице Урицкого.
Пешеходную улицу с обеих сторон оцепили силы Росгвардии и ОМОН. Небольшие группы протестующих через соседние кварталы шли к зданию региональных властей,
Женщине 69 лет. У неё поднялось давление, его стабилизировали. Позвонили сыну. Он забрал её домой из реанимобиля, — рассказали собеседники портала.
Первые несогласованные митинги в поддержку блогера прошли в российских городах 23 января. Полицией были задержаны более четырёх тысяч человек. Среди них оказались более 300 несовершеннолетних. Расследуется 21 уголовное дело, включая хулиганство, насилие по отношению к полицейским, нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов приходят в кафе, расположенные в центре Москвы, и требуют отключить доступ к Wi-Fi для гостей 31 января, когда планируется проведение акции в поддержку политика Алексея Навального. Силовики приходят в заведения в штатском, предъявляют служебные удостоверения и просят поговорить с управляющим.