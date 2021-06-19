Россиянка заставила чужого ребёнка извиняться на коленях

https://static.news.ru/photo/fce35c26-d1ce-11eb-b6d8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Красноярска заставила чужого ребёнка извиняться на коленях перед её сыном. СК России начал проверку данного факта, пишет ТАСС.

20 июня в одной из социальных сетей размещён видеоматериал, свидетельствующий о том, что в Красноярске женщина, применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего её сына, встать перед ним на колени и просить прощения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на кадрах присутствует мужчина, предположительно, сожитель женщины. Он затеял драку с очевидцами инцидента, попытавшимися заступиться за ребёнка.

Мать извинявшегося мальчика пожаловалась, что её девятилетнему сыну нанесли телесные повреждения. Их тяжесть установят с помощью судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители обещают установить всех причастных к конфликту.

Ранее сообщалось, что жительницу Самары подозревают в убийстве трёхлетней дочери. По версии следствия, женщина выбросила ребёнка с балкона шестого этажа. По информации СМИ, мать свесила малышку с балкона в воспитательных целях. Ребёнок кричал: «Мам, я боюсь!» Она держала дочь за майку, но одежда порвалась и малышка выпала. После этого женщина вышла на улицу, забрала труп дочки и вернулась обратно.