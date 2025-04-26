Женщина за рулем Toyota разбилась об угол дома В Черемхово женщина на Toyota врезалась в угол здания и погибла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Черемхово Иркутской области женщина, находясь за рулем автомобиля Toyota Allion, врезалась в угол здания и получила тяжелые травмы, сообщает Telegram-канал областного управления МВД. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Дорожный инцидент произошел сегодня около 12 часов на улице Вокзальной города Черемхово. <...> 40-летняя женщина-водитель автомашины Toyota Allion не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на здание, — говорится в заявлении.

По данным следствия, удар пришелся на правую сторону автомобиля: сильно поврежден моторный отсек и выбито лобовое стекло. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее три человека, включая семилетнего ребенка, погибли в результате лобового столкновения Lada Granta с грузовиком «Урал» на трассе «Амур». Трагедия произошла после того, как водитель легковушки выехал на встречную полосу. Пострадавший пассажир был доставлен в больницу. На место смертельного ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следователи и представители прокуратуры. По факту аварии начата проверка для установления всех обстоятельств трагедии.