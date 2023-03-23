Девушка выпрыгнула из авто на ходу и попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгоградской области девушка-водитель на ходу выпрыгнула из автомобиля из-за того, что ее ноги обожгло антифризом, сообщает KP.RU со ссылкой на региональное МВД. Кадры с ДТП попали на видео. В результате падения она получила травмы и на данный момент находится в больнице.

ДТП произошло днем 22 марта в городе Камышине. Около 14:45 25-летняя девушка выехала на перекресток на улице Рязано-Уральской, когда в ее «Ладе Калине» порвался патрубок отопителя, из-за чего обжигающий антифриз начал заливать салон и ноги водителя. Девушка открыла дверь автомобиля и на ходу выпала на дорогу. Неуправляемая машина врезалась в тросовое ограждение проезжей части.

Ранее в Томской области пьяный водитель за рулем Toyota Corolla сбил двух женщин. Одна из них скончалась на месте, вторая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Водителя задержали. По предварительной версии, после заноса на дороге машина вылетела на тротуар, снесла двух женщин, а затем перевернулась.

До этого в Башкирии пять автомобилей переехали одного и того же пешехода. Глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов сообщил, что ДТП произошло на автодороги Уфа — Оренбург. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.