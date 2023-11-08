Женщина въехала на авто в магазин в Свердловской области В Первоуральске Свердловской области женщина на автомобиле въехала в магазин

Фото: ГИБДД Свердловской области

В Первоуральске Свердловской области женщина на автомобиле Volkswagen Touareg въехала в магазин «Кировский», сообщает пресс-служба областной ГИБДД в своем Telegram-канале. По данным ведомства, водитель находилась в трезвом состоянии и была пристегнута ремнем безопасности. Авария произошла на улице Ленина около 14.00 по местному времени (12.00 мск). В результате инцидента никто не пострадал.

Женщина, 1958 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего въехала в торговое здание (магазин «Кировский»), повредив четыре стеклопакета. В результате ДТП люди не пострадали, — говорится в сообщении.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что на 52-м километре МКАД опрокинулся грузовик, движение на трассе было затруднено. На кадрах, опубликованных дептрансом, видно, как содержимое грузовика высыпалось на дорогу. В то же время вслед за ним столкнулись несколько машин. Позднее движение было восстановлено.

До этого фура столкнулась с такси и врезалась в отбойник на 41-м километре МКАД в районе развязки с Профсоюзной улицей. На кадрах видно, что грузовик после ДТП чуть не опрокинулся, при этом содержимое большегруза высыпалось на проезжую часть. Информация о пострадавших не поступала.