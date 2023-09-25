Ехавшую в машине женщину контузило после обстрела ВСУ в Шебекино

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, от обстрелов пострадала одна женщина, находившаяся в салоне авто, когда один из снарядов ударил по дороге. Пострадавшая получила контузию.

Пострадала женщина, пассажирка автомобиля, — один из снарядов прилетел в дорожное полотно, взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле. У пострадавшей легкая контузия, от госпитализации она отказалась. Повреждения различной степени тяжести выявлены в восемь частных жилых домовладениях и четыре автомобилях, — написал Гладков.

Также он сообщил о повреждении линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на местах. Проводится подомовой обход территории.

До этого Гладков сообщал, что дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Белгородской области. Во время обстрела никто из жителей села не пострадал.

25 сентября Минобороны РФ сообщало, что система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Атака была предотвращена примерно в 09:00 по московскому времени.