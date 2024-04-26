Женщина в Севастополе размозжила голову собутыльника из-за пропажи кролика Россиянка убила мужчину камнем из-за потери ручного кролика

В Севастополе местная жительница убила собутыльника, ударив камнем по голове, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Женщина рассердилась на мужчину из-за пропажи ручного кролика. С помощью животного она зарабатывала на жизнь — давала туристам сфотографироваться с ним.

В злополучный день она сама пригласила погибшего к себе домой для распития алкогольных напитков. Гость засиделся и отказывался уходить. Тогда из дома решила уйти хозяйка, прихватив с собой животное в переноске. Ночная прогулка закончилась тем, что крымчанка потеряла четырехлапого. Домой она вернулась злой и ударила мужчину камнем по голове.

После она с сожителем вытащила гостя на улицу. На суде она утверждала, что не могла убить мужчину из-за гипса на руке, но ее вина все-таки была доказана.

Ранее в индийской деревне Буле Нангал местный житель сжег супругу в частном доме из-за того, что она критиковала его за дорогостоящее хобби. Мужчина разводит и содержит почтовых голубей. Офицер участка сообщил, что пара была в браке примерно два с половиной года, а женщина на момент своей смерти была на шестом месяце беременности.