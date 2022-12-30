Женщина в Саратовской области погибли от огня газовой плиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи в Саратовской области начали проверку по факту гибели пожилой женщины. Она умерла из-за ожогов после того, как на ней загорелась одежда от огня газовой плиты. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел 29 ноября текущего года. в селе Усатово Краснокутского района. На 83-летней женщине от огня газовой плиты загорелась одежда, в результате пострадавшая получила ожоги четвертой степени.

Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в Саратов, где скончалась 29 декабря 2022 года. Следователем СК назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве 44-летний местный житель попал в реанимацию после того, как у него загорелось зарядное устройство для телефона. Мужчина получил ожоги лица, головы, шеи и руки, а также термоингаляционное поражение — ожог органов дыхания. Провод зарядного устройства вспыхнул мгновенно, когда москвич пользовался телефоном во время зарядки. О том, какой именно кабель загорелся и для какого телефона предназначался, портал не уточняет.