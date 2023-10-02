Женщина в подмосковном Клину трижды вонзила нож в пьяного супруга Жительница Клина трижды ударила ножом пьяного супруга

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Жительница подмосковного Клина три раза вонзила кухонный нож в пьяного супруга, который якобы избивал ее на глазах двух дочерей, пишет Telegram-канал SHOT. Предположительно, ссора произошла на почве ревности мужчины, который, несмотря на травмы, остался жив и взял вину на себя.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 2 октября, когда 35-летний муж с 38-летней женой проводили время в кафе. В какой-то момент мужчина приревновал супругу к другому посетителю и ушел домой. Женщина вскоре тоже вернулась, и, как сообщается, между ними произошла ссора, в ходе которой муж стал избивать женщину на глазах детей 11 и 14 лет.

Пытаясь защититься, жена ударила супруга кухонным ножом, после чего тот вышел из квартиры и попросил соседку вызвать скорую. В больнице он заявил полицейским, что сам схватил нож, чтобы напугать жену, но неудачно упал на него. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в сентябре жительница Башкирии обвинила супруга в избиении, но потом передумала. Она приходила в полицию дважды: сперва женщина пожаловалась на мужа, но во второй раз попросила прекратить разбирательство в отношении него.

Семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова рассказала, как справиться с частыми конфликтами между супругами. По ее словам, причиной таких ситуаций зачастую становится ощущения неуважения со стороны партнера.