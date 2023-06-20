Женщина умерла в Новой Каховке после атаки дрона-камикадзе

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Женщина, пострадавшая при атаке дрона-камикадзе в Новой Каховке 20 июня, умерла в больнице, сообщили ТАСС в оперштабе городского округа. После атаки она была госпитализирована в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

Женщина, которая сегодня пострадала в результате удара дрона-камикадзе, в районе 14:00 умерла. Травмы, несовместимые с жизнью, — сказал представитель оперштаба.

До этого также сообщалось, что помимо женщины еще два человека получили ранения.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 17 июня БПЛА-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области. По информации канала, украинский дрон рухнул возле подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района и взорвался. В Минобороны России не подтверждали эту информацию

ВС РФ также пользуются дронами-камикадзе. 19 июня Минобороны РФ показало попадание такого в крышу башни немецкого танка Leopard-2A6 на Запорожском направлении. В районе Марьинки в ДНР, по утверждению военкоров, российские военнослужащие превратили танк Вооруженных сил Украины в наземный дрон-камикадзе и взорвали у позиций противника.