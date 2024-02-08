Женщина умерла на унитазе и просидела так два года В квартире в Подмосковье обнаружили мумифицированный труп пенсионерки на унитазе

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В одной из квартир подмосковного города Щелково обнаружили сидевшую на унитазе мумию пенсионерки, сообщает MK.RU. Эксперты пришли к выводу, что труп находился в таком положении около двух лет.

Тело женщины 1945 года рождения обнаружили после того, как в квартире этажом ниже начался потоп. Соседи вызвали полицию, жилище вскрыли. Причина смерти пенсионерки не уточняется.

Ранее в частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района Ленинградской области обнаружили мумифицированное тело мужчины 1974 года рождения. По данным пресс-службы регионального управления СК, труп пролежал в помещении четыре года, все это время в постройке жила супруга покойного с четырьмя детьми.

Позднее выяснилось, что местная жительница решила мумифицировать труп мужа, так как придерживается традиций тибетских монахов. В ее доме обнаружили египетскую атрибутику и символику поклонения богам Нила. При этом отмечается, что погибший был единомышленником супруги в данном вопросе — он пренебрегал ношением обуви, а перед смертью получил сильное обморожение конечностей.

Кроме того, в столичном районе Фили-Давыдково в одном из домов обнаружили мумифицированное тело 79-летней пенсионерки. Выяснилось, что труп пожилой женщины пролежал в квартире около трех лет.