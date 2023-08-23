Женщина украла цветы с мемориала погибшему участнику СВО и попала на видео Женщина украла цветы с мемориальной доски жителю Балашихи, погибшему на СВО

Фото: shutterstock.com

В Балашихе женщина украла цветы, оставленные у мемориальной доски местному жителю Артему Мартынову, погибшему на СВО, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Опубликовано видео с предполагаемой злоумышленницей, которую запечатлели на месте кражи.

На кадрах видно, как женщина вытаскивает несколько роз из ваз у мемориальной доски, которую 22 августа установили на стене дома в ЖК «Акварели», где жил участник спецоперации.

Жители ЖК возмутились, узнав, что розы, которые они принесли к памятнику, украли. Некоторые из них предложили привлечь к поискам воровки полицию. Другие предложили принести еще больше цветов к подъезду, в котором жил погибший, предположив, что хотя бы там их не украдут.

Согласно информации, указанной на сайте администрации городского округа, Артем Мартынов родился в Усть-Каменогорске в 1987 году, в 18 лет ушел в армию, еще пять лет служил по контракту. Переехав в Балашиху, работал в теплосетях. После начала СВО заключил контракт с Ивановской 98-й дивизией, был назначен замкомандира взвода. 21 января 2023 года Мартынов погиб в деревне Временное Диброво в ЛНР, заслонив своим телом товарищей и приняв на себя весь огонь.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре у местного жителя украли награды за участие в СВО, миллион рублей и другое имущество, сообщала прокуратура региона. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ход расследования взят на контроль городской прокуратурой.