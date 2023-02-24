Женщина схватила ребенка за шею и несколько раз ткнула лицом в сугроб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина в Новосибирске напала на ребенка, передает Telegram-канал «Лента дня». Инцидент произошел на спортивной площадке. По имеющейся информации, россиянка схватила мальчика за шею и несколько раз ткнула лицом в сугроб. Авторы поста подчеркнули, что сотрудники полиции уже провели с ней разъяснительную беседу.

Канал пишет, что женщина повела себя так в отношении ребенка из-за конфликта последнего с ее сыном. «Лента дня» говорит, что мальчик отобрал у другого ребенка перчатки. В итоге пострадавший получил синяки и ссадины.

По данным канала, сотрудники полиции уже нашли женщину и поговорили с ней. Сведения о возможных санкциях за нападение на ребенка отсутствуют.

Ранее прокуратура Москвы установила личность мужчины, со всей силы швырнувшего собственного двухлетнего ребенка в сугроб в Зеленограде. Им оказался 33-летний местный житель, сообщило ведомство. В данный момент прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Об инциденте в Зеленограде стало известно 19 февраля. В Сеть попало видео с автомобильного видеорегистратора. На опубликованных кадрах видно, как мальчик на улице пытается догнать своих родителей, но спотыкается и падает в грязь. После этого его поднимает отец и бросает лицом в сугроб. Вместе с ними на прогулку вышла мать с младенцем, которая никак не отреагировала на выходку мужчины.