Женщина сбила двух детей в Армавире и попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Армавире женщина за рулем Kia сбила двоих перебегавших в неположенном месте дорогу школьников, рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Инцидент произошел 11 марта на улице Комсомольской. Дети выжили, их доставили в больницу с ушибами и переломами.

Автоледи, управляя автомобилем «Киа Рио», допустила наезд на пешеходов, которые перебегали проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате аварии двое несовершеннолетних с ушибами и переломами были доставлены в больницу, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее на северо-западе Москвы легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Находившаяся за рулем женщина совершила наезд на пешеходов, не справившись с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с малолетними, скончалась на месте происшествия.

В начале февраля в Холмском районе Сахалина два бензовоза врезались в школьный автобус, в салоне которого находились 11 детей. По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел после того, как в автобус влетел легковой автомобиль Honda Vezel. В результате аварии пострадали водитель и пассажир иномарки.