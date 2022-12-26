Женщина с тремя детьми попала под колеса легковушки в Краснодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легковушка сбила женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре, сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, инцидент произошел вечером 26 декабря на улице Просторной. Предварительно установлено, что один ребенок при аварии получил серьезные травмы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах можно увидеть, как женщина идет по пешеходному переходу, держа за руки детей. Внезапно на переходе показалась легковая машина, после чего вся семья оказалась под колесами автомобиля. Прохожие попытались помочь пострадавшим.

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