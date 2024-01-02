Женщина с тремя детьми была вынуждена скитаться по магазинам из-за мужа Красноярец выгнал из дома бывшую жену и троих малолетних детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Красноярского края выгнал из дома бывшую супругу, ее маму и троих детей, сообщил Telegram-канал «Красноярск №1». Все это время они были вынуждены греться в магазинах. В итоге женщина решила написать заявление в полицию.

Что именно вынудило мужчину пойти на этот шаг, на данный момент неизвестно. После подачи заявления в полицию его задержали. Женщине с детьми и ее мамой было предложено остаться в специальном центре помощи, однако она отказалась.

Ранее в Санкт-Петербурге контроллер автобуса высадил на остановке около лесополосы 13-летнюю девочку, которая забыла проездной. Ребенок предлагал заплатить за проезд наличными, однако сотрудник общественного транспорта сказал, что автобус предназначен только для бесконтактной оплаты и выдворил ее вечером на холод. В результате против контролера возбудили административное дело и назначили штраф в 20 тысяч рублей.

Кроме того, сообщалось, что в Красноярске кондуктор выгнала школьников из автобуса в 30-градусный мороз. Дети 10 и 15 лет не смогли заплатить за проезд, потому что у них не было наличных денег, а платежный терминал не работал.