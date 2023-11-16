Женщина с сыном попытались поджечь военкомат в Нижегородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина с несовершеннолетним сыном попытались поджечь военкомат в Нижегородской области, сообщил Telegram-канал Baza. Призывной пункт в Шахунье был атакован днем 15 ноября.

По словам источников, около 17 часов дня неизвестные бросили в окно здания на Революционной улице бутылку с зажигательной смесью. Бутылка повредила стекло и, срикошетив, упала на землю и воспламенилась. Сотрудники военкомата самостоятельно справились с огнем.

Нападавших задержали на месте сотрудники полиции. Ими оказались 49-летняя Екатерина и ее 17-летний сын Максим — студент местного колледжа аграрной индустрии. Их доставили в отдел полиции.

Ранее жительницу Перми задержали за попытку поджечь военкомат. К совершению преступления ее подтолкнули анонимные лица в социальных сетях, они представлялись сотрудниками российских спецслужб. Поддавшись на уговоры, женщина пришла к военкомату поздно вечером, намереваясь кинуть в здание бутылку с зажигательной смесью. Ее остановили сотрудники правоохранительных органов. Против подозреваемой завели уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого мужчина попытался поджечь военкомат в Кабардино-Балкарии. Он бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в окно здания, расположенного на улице Гагарина, в результате в одном из кабинетов комиссариата начался пожар. На место были вызваны пожарные, они сумели оперативно справиться с огнем. Подозреваемый задержан.