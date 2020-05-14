Женщина с подозрением на COVID-19 сбежала из госпиталя на Сахалине

https://static.news.ru/photo/4bcb806c-95d9-11ea-a724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбежавшую из инфекционной больницы пациентку с подозрением на COVID-19 на Сахалине поймали и вернули в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, уроженка Закарпатья прибыла на Сахалин из Украины 13 мая. При обязательном осмотре в аэропорту Южно-Сахалинска у неё были выявлены симптомы ОРВИ, которые сопоставимы с коронавирусом. Её отправили в инфекционное отделение Долинской ЦРБ.

Там женщина выбила дверь и сбежала.

Сотрудники стационара обратились в полицию и вскоре женщину нашли у знакомых в одной из квартир в Долинске.

Вернуться в больницу женщина на добровольных основаниях отказалась, хотя медицинское обследование пройдено гражданкой К. не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания, — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом Долинский горсуд Сахалинской области 13 мая 2020 года удовлетворил административный иск заместителя главного санитарного врача по Долинскому району. В нём он просил поместить принудительно сбежавшую женщину под наблюдение врачей.

Как писал NEWS.ru, мужчина попытался сбежать из обсерватора в Анапе через окно.