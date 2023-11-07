Труп женщины обнаружили в Екатеринбурге в районе пересечения улиц Окружной и 2-й Новосибирской, сообщили URA.RU в городском МВД. По словам очевидцев, погибшая выпала из машины с пеной во рту.
Сообщение об обнаружении тела 57-летней женщины поступило в отдел полиции № 12 около 07:45. В настоящее время силовики устанавливают обстоятельства происшествия, — рассказали в полиции.
По словам очевидцев, женщина ехала на белой машине, в какой-то момент ей резко стало плохо и она с приступом вывалилась из авто. В областном СК сообщили, что на место выехал следователь.
Telegram-канал «Екатеринбург ЧП» пишет, что женщина проехала за рулем совсем немного. По его информации, она свернула к ближайшему автосервису и там выпала из салона. Работники сервиса пытались оказать ей помощь, но спасти женщину не удалось, она скончалась на месте.
Опубликовано фото, на котором видно труп погибшей на дороге рядом с автомобилем. Прибыла полиция.