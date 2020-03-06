https://static.news.ru/photo/a04ae394-5fc4-11ea-811f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Женщина, которая везла гроб на тележке, создала пробку на дороге в кузбасском городе Анжеро-Судженске. Происходящее на видео сняли очевидцы и выложили в Сеть. Внутри не было трупа, но у героини ролика действительно умер родственник.

У женщины скончался близкий человек, живущий в соседнем городе. Она купила гроб, денег на такси у неё не было, и она решила отправиться пешком до электрички. Путь лежал через оживлённую дорогу, из-за габаритов груза на проезжей части начал образовываться затор.

Женщине помогли сотрудники ДПС. Они довезли её на микроавтобусе до вокзала. А затем, созвонившись с линейным отделом полиции, посадили вместе с грузом на электричку, сообщает региональное издание Sibdepo.

Ранее NEWS.ru писал, что индийские врачи в штате Карнатака по ошибке признали мёртвой местную жительницу. Позднее женщина по имени Малата Чаугули очнулась во время собственных похорон.