Женщина рассказала, почему её дочь стала матерью-одиночкой в 17 лет

https://static.news.ru/photo/5b0b48e0-7d06-11eb-b9b3-96000091f725_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Алена П. из Криводановки в 17 лет стала мамой девочки Василины и звездой шоу телеканала «Беременна в 16». Выяснилось, что отец ребёнка избивал и преследовал её.

Девушка и её парень, 23-летний Александр стали героями передачи не по своей воле. Алёну нашли продюсеры шоу, когда та в соцсетях предупреждала других девушек о неджентльменском поведении Александра, сообщает «МК в Новосибирске».

Саша избивал и преследовал мою дочь — это не секрет уже. Но самое коварное, на что он сподобился — это снимал интимные видео с участием Алёны, как говорят, в тихую. А всё для дальнейшего шантажа. Этими фотографиями он удерживал её. Позже дочь узнала, что она не одна такая. Саша, оказывается, обманывал многих девочек таким же способом, — сообщила мать героини Ольга.

Сообщается, что съёмки реалити-шоу «Беременна в 16» закончились несколько месяцев назад, а выпуск программы вышел в эфир только 3 марта. За это время многое изменилось.

Сейчас Василине — дочери Алёны и Саши — три месяца. Новоиспечённый отец видел малышку лишь пару раз. Он исчез сразу после съёмок и напоминает о себе только дурацкими розыгрышами по телефону.

Как писал NEWS.ru, по окончании весеннего режима самоизоляции в России был зафиксирован рост числа разводов. Подобная тенденция, считают эксперты, будет наблюдаться ещё долго — пока COVID-19 не отступит и россияне не вернутся к привычной жизни. Сложившаяся ситуация, в частности, приведёт к увеличению числа матерей-одиночек в стране, прогнозируют специалисты.