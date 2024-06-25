Женщина пыталась спасти сбитых медвежат, рискуя своей жизнью В Красноярске женщина пыталась спасти двух сбитых медвежат, рискуя своей жизнью

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В Красноярске руководитель центра охраны дикой природы Любовь Томирис пыталась спасти двух сбитых медвежат, рискуя своей жизнью, пишет aif.ru со ссылкой на социальные сети женщины. По ее словам, рядом с медвежатами в кустах ходила медведица.

Мать у него бегает в кустах и боится подойти… Он плачет, надо его забрать. Здесь два сбитых медвежонка, один живой, — поделилась Томирис.

По данным издания, руководитель центра ехала вечером по загородной трассе и увидела двух маленьких медвежат, которые сначала показались ей бобрами. Один из них был уже мертв, а второй кричал от боли. Когда женщина попыталась забрать животное, на дорогу выбежала мать-медведица. Тогда Томирис села в машину, подъехала к медвежонку и после отвезла его до центра.

Женщина вколола нужные лекарства и обезболила детеныша, однако медвежонок не выжил. Ему планировали сделать рентген и провести операцию, но он потерял много крови, а полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее в Мошковском районе Новосибирской области спасли застрявшего на дереве медвежонка. Маленький хищник забрался на березу, но самостоятельно спуститься не смог. Снимать медвежонка с дерева приехали сотрудники Министерства природных ресурсов региона и ветеринар. Медвежонок не пострадал, поэтому его решили отпустить.