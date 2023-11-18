Женщина пыталась поджечь военкомат в Калининградской области

Женщина пыталась поджечь военкомат в Калининградской области на улице Искры в городе Советск, передает Telegram-канал Mash. По данным канала, в момент поджога она с кем-то разговаривала по видеосвязи.

В Mash отметили, что местные жители спугнули ее криками, и она сбежала. Поджигательница успела скрыться до приезда полиции.

Утром 17 ноября в отделение банка в подмосковном Егорьевске зашла 27-летняя девушка и облила зеленкой сотрудницу, обслуживающую клиентов у окна № 5. При этом злоумышленница выкрикивала проукраинский лозунг. По одной из версий, она стала жертвой украинских мошенников.

Нападавшую задержали прибывшие на место полицейские. Позже она пояснила, что устроила эту акцию после предложения от незнакомца. Он написал ей в мессенджер WhatsApp и предложил устроить такой перформанс за деньги. Против нарушительницы заведено дело о мелком хулиганстве.

7 ноября сообщалось о задержании в Ростовской области 50-летнего мужчины, предпринявшего попытку поджога военкомата. Он бросил в окно учреждения по меньше мере три бутылки с зажигательной смесью, однако пожар в здании так и не возник. Задержанному может грозить до 20 лишения свободы.