Женщина прокусила соседке грудь и огрела по голове казаном Жительница петербургской коммуналки прокусила соседке грудь и ударила казаном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

20-летняя жительница коммуналки в Санкт-Петербурге во время ссоры с соседкой ударила ее по голове казаном и прокусила грудь, сообщает портал 78.ru. Случай произошел в доме на Боровой улице в центре города. Сейчас в конфликте разбираются полицейские.

Девушка поспорила с более взрослой соседкой из-за оплаты коммунальных услуг. Во время ссоры она скинула с плиты казан, в котором готовился плов, взяла раскаленную посуду голыми руками и ударила оппонентку по голове, после чего вцепилась зубами в грудь женщины, оставив глубокий след. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

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