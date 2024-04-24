Женщина проехала по трассе с привязанным к авто алабаем и попала на видео Красноярка протащила по трассе алабая с поврежденной лапой

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В Красноярске женщина устроила для своего алабая забег по трассе, привязав его к бамперу автомобиля, сообщает управление краевого МВД. С жалобой на гражданку в отдел полиции обратилась жительница дома № 27 по улице Вавилова. Она сняла на видео, как женщина сначала тщетно пыталась поместить пса в багажник. В другом видео запечатлено, как собака выбегает следом за иномаркой на трассу и несется следом за ней.

В полиции женщина рассказала, что планировала так доехать до внука, чтобы тот помог ей поднять большого пса в авто. В ее планах было показать питомца ветеринару: на днях четырехлапый повредил сустав.

Из-за больного сустава собака не могла запрыгнуть в багажник, красноярка пыталась погрузить ее сама, но не смогла. Тогда она привязала животное поводком к машине и начала движение до дома своего внука на ул. Затонской, чтобы он помог поместить четвероногого друга в автомобиль, — сообщила полиция.

В полиции пока не приняли каких-либо мер против женщины. Пока устанавливается, нарушила ли она своим поступком какие-либо правила дорожного движения.

Один из алабайских центров сообщил Readovka, что годом ранее соседи уже жаловались на эту горожанку, а ее пса безуспешно пытались забрать в питомник. Выяснилось, что у собаки проблемы с суставами, вызванные неправильным содержанием.

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