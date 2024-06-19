Женщина пострадала при обстреле ВСУ российского региона Гладков: женщина пострадала при обстреле ВСУ Березовки в Белгородской области

Фото: МО Украины

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Березовка Борисовского района пострадала женщина, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, при атаке также были повреждены несколько жилых домов и надворных построек.

Пострадала мирная жительница — женщину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. Информация о последствиях уточняется, подомовый обход будет продолжен в светлое время суток, — следует из сообщения.

Накануне под удары дронов ВСУ попали несколько населенных пунктов в Белгородской области. Гладков уточнил, что никто не пострадал. Украинские военные атаковали частный жилой дом в селе Вергилевка, в результате взрыва дом полностью сгорел. В селе Мокрая Орловка дрон-камикадзе влетел в частный жилой дом и взорвался.

До этого украинская армия за сутки атаковала свыше 10 населенных пунктов в Курской области. Врио главы региона Алексей Смирнов отметил, что обстрелам подверглись Суджанский, Кореневский, Глушковский и Рыльский районы. Никто из местных жителей при этом не пострадал.