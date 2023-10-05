Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Рыльска кассетными боеприпасами Старовойт: женщину ранило осколками при обстреле Рыльска кассетными боеприпасами

Фото: МО Украины

Осколочные ранения средней степени тяжести получила жительница приграничного Рыльска при обстреле города кассетными боеприпасами со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, пострадавшую госпитализировали районную ЦРБ. Минобороны эту информацию не комментировало.

Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь, — отмечается в сообщении главы региона.

Губернатор добавил, что также в разных частях города повреждены дома, хозпостройки и автомобили. На улицах райцентра обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы. По словам Старовойта, специалисты продолжают подомовой обход. Глава региона пообещал горожанам помощь в ремонте поврежденного имущества.

Ранее Роман Старовойт сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты в ночь на 5 октября атаковали объекты инфраструктуры на территории Курской области. По его словам, это привело к отключению электричества в некоторых районах. Он добавил, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.