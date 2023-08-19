Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Донецка

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки пострадала женщина 1951 года, говорится в Telegram-канале представительства в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Донецк (Куйбышевский район): на ул. Виктора Исакова, 30, ранена женщина 1951 года рождения, — сказано в сообщении.

ВСУ вели огонь по населенному пункту из ствольной артиллерии. В 18:40 часов по московскому времени украинская армия выпустила по Донецку три снаряда калибра 155 мм. В результате атаки также было повреждено частное домостроение.

Недавно стало известно, что украинские военные более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате нападений ВСУ ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке. Кроме этого, украинская армия совершила три обстрела из артиллерии 155 миллиметров на Ясиноватском направлении, на Светлодарском направлении зафиксировано четыре атаки.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что село Забрама Климовского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.