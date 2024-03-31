Женщина получила осколочные ранения при обстреле Курской области Старовойт: при обстреле ВСУ поселка Теткино Курской области пострадала женщина

Фото: МО Украины

Жительница поселка Теткино Курской области получила ранения в результате обстрела населенного пункта Вооруженными силами Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, женщине оказывается необходимая медицинская помощь.

Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Местная жительница получила осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — говорится в сообщении.

При ударе украинских военных также загорелось расположенное в поселке предприятие, добавил глава области. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, отметил Старовойт.

Также повреждены 5 многоквартирных домов. Собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении имущества, — констатировал губернатор.

Ранее Старовойт информировал, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Гуево в Суджанском районе Курской области. По словам главы региона, при атаке были повреждены четыре частных домовладения и хозяйственные постройки. При обстреле обошлось без пострадавших, добавил он. Губернатор пообещал оказать помощь в восстановлении всем владельцам пострадавшего имущества.