Женщина получила контузию, а мужчина ранение стопы после атаки ВСУ Гладков: в результате атаки ВСУ на Ржевку пострадали два человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали село Ржевка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, женщина получила контузию и проникающие ранения шеи и плеча, у мужчины осколочная травма левой стопы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

По предварительной информации, два человека пострадали. У женщины контузия и проникающие ранения шеи и плеча. Бригада скорой доставляет её в областную клиническую больницу. У мужчины осколочное ранение левой стопы, он самообратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается, — сообщил Гладков.

Один из снарядов ВСУ попал в четырехквартиный одноэтажный дом, добавил губернатор. Также полностью сгорел гараж и находившийся в нем автомобиль. Повреждения получили два частных дома, офис и линии электропередач. Сотрудники экстренных служб продолжают подворовой обход.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по центру города Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, в результате пострадали 11 человек, в том числе три ребенка. Также, продолжил Гладков, осколочные ранения получили пять мужчин и три женщины. Всех пострадавших доставили в больницы Белгорода.