Женщина полоснула ножом пассажира метро в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камеры наблюдения в метрополитене Санкт-Петербурга запечатлели нападение женщины с канцелярским ножом на пассажира. Она полоснула мужчину лезвием по голове, в результате чего у него разошлась кожа в височной области и началось обильное кровотечение. Врачи наложили пострадавшему шесть швов, его здоровью ничто не угрожает. Мужчина обратился в полицию, женщину разыскивают.

Со слов 26-летнего пострадавшего, на станции метро «Гражданский проспект» у эскалатора в него влетела женщина, после чего отскочила, стала смотреть на него испуганным взглядом и ушла вверх по эскалатору.

Мужчина решил, что нужно поинтересоваться у женщины, все ли с ней в порядке. Догнав ее, он слегка дотронулся до ее плеча и сразу же получил скользящий удар ножом. После этого нападавшая начала кричать и звать на помощь. Раненый пассажир сразу же рассказал о произошедшем сотрудникам метро.

Ранее пассажир московского метро головой разбил лицо 15-летнему подростку в вагоне поезда между станциями «Беговая» и «Полежаевская». Причиной нападения стал конфликт. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.

До этого в Москве в районе Южное Чертаново пассажир автобуса, не купивший билет, сломал руку контролеру. Сотрудница попросила безбилетного мужчину показать паспорт, чтобы выписать постановление. Он попытался сбежать и толкнул женщину. При падении из автобуса на тротуар она сломала руку. Злоумышленника задержали, и ему может грозить заключение под стражу на срок до 10 лет.