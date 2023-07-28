Женщина погибла при ударе кассетными бомбами ВСУ по Токмаку Балицкий: при ракетном ударе ВСУ в Токмаке погибла женщина, еще один человек ранен

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Жительница Токмака в Запорожской области погибла в результате обстрела частного сектора кассетными боеприпасами, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, 27 июля ВСУ нанесли по городу три ракетных удара, еще один местный житель получил ранения и был госпитализирован.

Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина. <...> Вторая ракета была сбита ПВО, третий снаряд не разорвался. Саперные группы приступили к уничтожению путем контролируемого подрыва, — написал врио главы Запорожской области.

В результате обстрела также был поврежден газопровод. В городе перекрыли газоснабжение, бригады продолжают заниматься ремонтом.

Балицкий отметил, что обстановка в Токмаке остается напряженной, но российские силы держат ситуацию на Времевском выступе под контролем. По его словам, ВСУ несут значительные потери, но пытаются удержаться в северо-западной части Старомайорского.

27 июля замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил о заходе украинских войск в село Старомайорское. Украинские СМИ сообщали, что населенный пункт полностью перешел под контроль ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию, но сообщало о нейтрализации российскими войсками украинской ДРГ в районе села.