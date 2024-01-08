Женщина погибла при столкновении двух иномарок из-за пьяного шофера ГИБДД: один человек погиб и семь пострадали в ДТП в Свердловской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две иномарки столкнулись на 57-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Свердловской области, в результате чего погибла женщина, сообщила пресс-служба ГИБДД по региону. Также в аварии пострадали семь человек, включая пятерых детей.

В результате происшествия пассажир автомобиля Niva погибла на месте, еще семь пассажиров Ford, из которых пятеро — дети (2, 4, 6, 15, 17 лет), получили травмы различной степени тяжести. В настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь, — сказали в ведомстве.

По информации Госавтоинспекции, детей перевозили с нарушениями ПДД. Они ехали в Ford, который не предусматривает перевозку такого количества пассажиров.

Предварительно установлено, что водитель Chevrolet Niva ехал с небезопасной скоростью и не справился с управлением. В итоге автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Mondeo.

В ГИБДД добавили, что водителя Chevrolet Niva проверили на состояние опьянения. Результат теста показал наличие 0,920 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что доказывает нетрезвое состояние шофера.

Ранее два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, сообщили в региональной автоинспекции. ДТП произошло на 303-м километре трассы «Кавказ». От полученных травм на месте скончались водитель Daewoo и пассажирка ВАЗа. Водитель и двое пассажиров отечественной легковушки — мальчики 10 и 12 лет — с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию Невинномысска.