Потомок Романовых показал снимок подросшего наследника Потомок царской семьи Георгий Романов показал снимок наследника

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Георгий Романов

Потомок российских царей Георгий Романов опубликовал снимок подросшего наследника, сообщил Telegram-канал «НеМалахов». Сообщается, что сейчас сыну Георгия Александру восемь месяцев.

При рождении Александр получил титул Его Светлейшее Высочество князь. На опубликованном фото малыша держит на рынках Великая княгиня Мария Владимировна, внучка двоюродного брата Николая II и мать Георгия.

Сын Георгия Романова и его супруги Виктории стал первым потомком царской династии, родившимся на территории России с 1917 года. Мальчик появился на свет 21 октября 2022 года. Как сообщал директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов, князь лично присутствовал при родах, которые состоялись в Москве, все прошло благополучно. Пара назвала наследника в честь князя Александра Невского.

Георгий Михайлович Романов и дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини, в православии принявшая имя Виктории Романовны, обвенчались 1 октября 2021 года. Первая более чем за 120 лет церемония венчания наследника династии Романовых прошла в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, ее провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.